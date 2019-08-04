Barcelona, Junior Firpo, Barcelona'da! | Transfer haberleri...
İspanya'nın Barcelona Kulübü, Real Betis'ten Junior Firpo'yu transfer ettiğini açıkladı.
Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki defans oyuncusu Junior Firpo'nun 18 milyon euro artı 12 milyon euroluk başarı ve performansa bağlı ek ödeme karşılığında Real Betis'ten transfer edildiği belirtildi.
Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan Firpo ile 30 Haziran 2024'e kadar 5 sezonluk sözleşme imzalandığı ve serbest kalma bedeli olarak 200 milyon euroluk bir değer belirlendiği kaydedildi.
Diğer yandan Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, resmi Twitter hesabından "Junior'un transferiyle birçok hedefimiz olan 2019-2020 sezonu için takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Barça'ya hoş geldin." diye yazdı.
Bartomeu, Firpo'nun transferi açıklanmadan önce bir açılışta yaptığı konuşmada, "Yaz transfer döneminin bitimine daha haftalar var. Takıma birkaç katılım daha olacak. Belki bugün iyi bir haber verebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
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