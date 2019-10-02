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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.10.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi karşılaşması iki ekip karşı karşıya geliyor. İtalya'nın güçlü temsilcisi İnter ve İspanya'nın köklü kulübü Barcelona bu akşam Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Peki Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Peki mücadele şifreli mi yayınlanacak.. İşte detaylar

Barcelona, Inter ile karşılaştığı son dokuz maçın sadece birinde mağlup olurken, bu tek yenilgi Nisan 2010'da San Siro'da geldi. Barcelona ile Camp Nou'da oynadığı altı resmi maçın beşini kaybeden Inter, tek galibiyetini Ocak 1970'te Fuar Şehirleri Kupası'nda elde etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde Camp Nou'da oynadığı son 32 maçın 29'unu kazanan Barcelona, iç sahadaki son yenilgisini Mayıs 2013'te Bayern Münih karşısında elde etmişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki deplasman maçını kaybeden Inter, bu yenilgilerden birini Camp Nou'da Barcelona'ya karşı almıştı. İtalyan ekibinin bu turnuvada art arda üç maçlık mağlubiyet serisi yok. Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında gol atamayan Barcelona'nın, turnuva tarihinde art arda üç maçlık golsüz serisi yok. Katalanlar, Avrupa turnuvalarında en son Mart 1988'de UEFA Kupası'nda üç maçlık golsüz seri elde etmişti.

Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona İnter Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Camp Nou'da Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanan son İtalyan teknik adam, Nisan 2003'te Juventus ile bu stattan 1-2'lik skorla ayrılan Marcelo Lippi'ydi. Inter'in şimdiki teknik direktörü Antonio Conte, o maçta yedek kulubesindeydi. Sezonun ilk haftasında gol atan Inter oyuncusu Nicolo Barella, art arda iki Şampiyonlar Ligi maçında gol atmayı başaran dördüncü İtalyan oyuncu olmak için sahaya çıkacak. Daha önce bunu başaran isimler Roberto Baggio, Christian Vieri ve Giampaolo Pazzini'ydi.

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına karşı oynadığı 17 maçta 15 gole direkt katkı yaptı. Buna karşın Messi, İnter ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı üç maçta gol bulamadı.

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