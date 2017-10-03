Barcelona için o da konuştu! Arsene Wenger...

Arsene Wenger İngiliz basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi :

''Arsenal patronu Arsene Wenger Barcelona'nın Premier Lig'de olması herkes için zor olur.''

Premier Lig'e bir takım katılması gerekirse bu takımlar seçiminde İspanyol takımlarından ziyade İskoçya Premier Ligi'ndeki takımlar söz konusu olur.Barcelona Kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu eğer Barcelona bağımsızlığını kazanırsa La Liga'dan ayrılabileceğini söylemişti.Bunun üzerine Arsene Wenger, ''Barcelona La Liga'dan ayrılıp Premier Lig'e katılırsa bu herkes için zor olur. '' dedi.

Barça şuanda genel bölgede genel greve katıldı.Barça'nın bağımsızlığı için halk tarafından yapılan oylamada sonuçların %90 ı açıklandı.

Brighton karşılaşması sonunca basına açıklama yapan Wenger Barça'yı öğrenmeye çalışıyoruz diyerek bir şaka yaptı.Ancak şunu söyledi: Barcelona Premier Lig'e katılırsa bu herkes için zor olur.Bu olayın daha fazla ilerleyeceğini düşünmüyorum.Barcelona gibi politik yanı yüksek bir kulübün spor yanının da olaylı olacağını ve bunun ilginç olduğunu söyledi.Şampiyonada nasıl tepki alacağını görmek ilginç olacak.Biz bu lig'de 20 kulüp ile yeterliyiz ancak bu sayısı 24'e çıkaracak olursak bu takımlar ispanyol takımlarından önce İskoçya Premier Lig takımları olur.

İngiltere Futbol Ligi, Rangers ve Celtic'in İskoç Premiership'ten sisteme girmesini daha önce de kabul etmişti. SPFL şefi Neil Doncaster, Haziran ayında ilk kez Eski Firmanın İngiltere'de oynamak için kapısının açıldığını itiraf etti. (Ajansspor)