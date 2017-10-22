Barcelona güle oynaya galip

Ligin 9. hafta mücadelesinde namağlup lider Barcelona, Nou Camp Stadı'nda Malaga'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Katalan temsilcisi, henüz 2. dakikada Gerard Deulofeu'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Barcelona, 56. dakikada Andres Iniesta ile bir kez daha ağları sarstı ve mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Barcelona'da milli futbolcu Arda Turan kadroda yer almazken, Malaga'da ise Cenk Gönen mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonucun ardından puanını maç fazlasıyla 25'e yükselten Barcelona, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Malaga ise 1 puanla son sırada yer aldı.



