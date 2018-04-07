Barcelona gibi statta kongre
20 bini aşkın üyenin katılmasının beklendiği tarihi kongre için 15 bin kişilik Ülker Spor Salonu’nun yetersiz kalacağını düşünen sarı lacivertliler, Ülker Stadı’nı gündeme aldı.
Fenerbahçe‘de 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olağan genel kurul toplantısının Ülker Stadı’nda yapılması gündeme geldi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un yarışacağı kongre için 25 bin 650 üye aidat yatırarak oy kullanma hakkını elde etti. Sarı lacivertliler 20 bini aşkın üyenin katılımıyla tarihin en kalabalık kongresinin yapılacağını düşünüyor.
15 bin kişilik Ülker Spor Salonu’nun yetersiz kalacağı ve bunun da birçok soruna yol açacağı endişesi, kongrenin Ülker Stadı’nda yapılması fikrini doğurdu. Fenerbahçe yönetiminde konuşulan bu plan ile ilgili son kararı başkan Aziz Yıldırım verecek. Yıldırım onay verirse, sarı lacivertliler, tıpkı 170 bin üyeli Barcelona gibi statta kongre yapacak.
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