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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.09.2019 - 19:41, Son Güncelleme:

Barcelona, Getafe deplasmanında kazandı

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Barcelona, Getafe deplasmanında kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-0 yendi. Barcelona'nın gollerini Luis Suarez (Dk. 41) ve Junior Firpo (Dk. 50) attı.

Katalan takımında defans oyuncusu Clement Lenglet 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Barcelona deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkartırken, mart ayından bu yana ilk defa sahasında kaybeden Getafe ise 7 puanda kaldı.

- Dembele kadroda bulunmadı

Barcelona'da Fransız forvet Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlandığı açıklandı.

Katalan takımının cuma günkü antrenmanında sol bacak kaslarında ağrı başlayan Dembele, Getafe maçının kadrosuna alınmadı.

Barcelona'ya geldiği Ağustos 2017'den bu yana sekizinci, bu sezonki ikinci sakatlığını geçiren Dembele, Athletic Bilbao'ya karşı oynanan ligin ilk karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı 5 maç forma giymemişti.

Takımın forvetinde ayrıca Lionel Messi ve Ansu Fati'nin de sakatlıkları bulunuyor. 

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