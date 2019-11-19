Barcelona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Fenerbahçe Barcelona maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 8 haftada 2 galibiyet elde edebildi. İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve CSKA Moskova ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.
Barcelona Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında 20 Kasım Çarşamba akşamı İspanya'nın Barcelona takımıyla Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacağı karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
Avrupa'da 518. randevu
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 518. maçına Barcelona karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 517 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 220 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 315 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 129 kez mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko’da son durum
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 15 Kasım Cuma günü CSKA Moskova’ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 88-70 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas 20, Derrick Williams ise 19 sayı buldu. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de sekiz hafta sonunda iki galibiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ise ING Basktbol Süper Ligi’nde çıktı. 17 Kasım Pazar günü Tofaş’a konuk olan Fenerbahçe Beko, mücadeleyi 76-82 kazanarak sekizinci lig karşılaşmasında yedinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko’da Melih Mahmutoğlu 29 sayı, Ahmet Düverioğlu ise 15 sayı ve 9 ribaund istatistikleri üretti.
Fenerbahçe Beko'da sağ bacak arka adale sakatlığına bağlı ağrıları devam eden Nando De Colo ve Tofaş maçında kasık bölgesinden sakatlık yaşayan Leo Westermann, Barcelona ve Lyon seyahatleri için takım kafilesinde yer almıyor.
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