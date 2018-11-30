Barcelona Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
30.11.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Barcelona Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Barcelona Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Barcelona Fenerbahçe basket maçı, THY Avrupa Ligi Normal Sezon 10. Hafta mücadelesi kapsamında sıralamanın yeniden belirlenmesine imkan tanıyacak. Koç Obradoviç'in önderliğinde parkeye çıkacak olan Sarı Lacivertli basketbolcular, galibiyer için mücadele verecek. Peki, Barcelona Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Barcelona Fenerbahçe maçı ile, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunda 10. hafta devam ediyor. THY Avrupa Ligi'ndeki başarılı temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Barcelona karşısında mücadele edecek. Galibiyet elde etmesi halinde zirvedeki yerini alacak olan Sarı Lacivertliler, parkede en iyi performansını sergilemeye çabalayacak. Peki, Barcelona Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler

BARCELONA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 10. Hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 30 Kasım Cuma günü saat 23.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanma başarısı gösterdi. Ligde 8 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan sarı-lacivertli takım, 10. haftaya averajla ikinci sırada girdi.

Barcelona Lassa ise 6 maçını kazanıp, 3 kez mağlup olduğu ligde 9. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.

 

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