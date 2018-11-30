Barcelona Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Barcelona Fenerbahçe basket maçı, THY Avrupa Ligi Normal Sezon 10. Hafta mücadelesi kapsamında sıralamanın yeniden belirlenmesine imkan tanıyacak. Koç Obradoviç'in önderliğinde parkeye çıkacak olan Sarı Lacivertli basketbolcular, galibiyer için mücadele verecek. Peki, Barcelona Fenerbahçe basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Barcelona Fenerbahçe maçı ile, Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonunda 10. hafta devam ediyor. THY Avrupa Ligi'ndeki başarılı temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Barcelona karşısında mücadele edecek. Galibiyet elde etmesi halinde zirvedeki yerini alacak olan Sarı Lacivertliler, parkede en iyi performansını sergilemeye çabalayacak. Peki, Barcelona Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesinden bazı bilgiler
BARCELONA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 10. Hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 30 Kasım Cuma günü saat 23.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı izlenebilecek.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanma başarısı gösterdi. Ligde 8 galibiyet ve bir mağlubiyeti olan sarı-lacivertli takım, 10. haftaya averajla ikinci sırada girdi.
Barcelona Lassa ise 6 maçını kazanıp, 3 kez mağlup olduğu ligde 9. haftayı averajla 6. sırada tamamladı.
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