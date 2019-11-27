Barcelona evinde Dortmund'u dağıttı
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta maçında Barcelona sahasında Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.
Camp Nou'da oynanan maçta 29. dakikada Messi'nin asistinde Luis Suarez topu filelere yollayan isim oldu. Katalan ekibinde 700. maçına çıkan Messi, 33. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlk yarıda bu skorla sona erdi.
67. dakikada Barça'nın Fransız yıldızı Griezmann farkı 3'e çıkardı. 77. dakikada Dortmund'un Sancho ile bulduğu gol maçın skorunu ilan etti: 3-1
Barcelona bu sonuçla birlikte puanını 11'e yükseltti ve gruptan lider çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 7 puanda kaldı.
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