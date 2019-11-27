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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.11.2019 - 09:55, Son Güncelleme:

Barcelona Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

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Barcelona Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ile grubun 1 ve 2. sırada yer alan iki takımı karşı karşıya gelecek. 8 puanlı Barcelona grup lideri olarak yarışı sürdürürken, hemen arkasında 7 puanla Dortmund takibi sürdürüyor. Peki Barcelona Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona, Avrupa turnuvalarında Borussia Dortmund'a karşı yenilgi yüzü görmedi. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Alman takımlarını evinde ağırladığı 15 maçın 13'ünü kazandı. Katalan ekibi iki yenilgisini de Bayern Münih'e karşı almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol takımlarına karşı ilk deplasman maçını kazanan Borussia Dortmund, o maçtan bu yana oynadığı dokuz maçta galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki hafta evinde Slavia Prag ile 0-0 berabere kalan Barcelona, turnuva tarihinde iç sahada oynadığı 124 maçta 11. kez gol atamamış oldu. Katalanlar evinde art arda iki maçı golsüz tamamlamadı.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı dört maçın ikisi golsüz tamamlandı. 2017/18 sezonu başından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçı golsüz tamamlanan takım Barcelona. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki son şutunda gol atan Lionel Messi, bu sezon Camp Nou'da sahaya çıktığı iki maçta 12 şut girişiminde bulundu ve bunlardan skor üretemedi. Messi bu maçta gol atamazsa, Ekim 2011'den bu yana ilk kez iç sahada art arda üç maçı golsüz tamamlayacak.Borussia Dortmund'un oyuncusu Achraf Hakimi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dört gol attı. Turnuva tarihinde bir sezonda daha fazla gol atan tek Faslı oyuncu Marouane Chamakh.

Barcelona Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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