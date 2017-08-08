Barcelona, Coutinho'yu bitiriyor

Dortmund’dan Ousmane Dembele’yi bitirmeye hazırlanan Katalan devi, İngiliz ekibi Liverpool’da forma giyen Phillippe Coutinho’yu da kadrosuna katmak istiyor.
Neymar transferinden gelen para ile takımına yıldız oyuncular kazandırmayı amaçlayan Barça, Liverpool’un başarılı orta sahasına 120 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.
DRAXLER VE SERİ BEKLEMEYE GEÇTİ
İspanyol devinin listesinde bulunan Dembele ve Coutinho’nun yanı sıra ikinci planda tuttuğu Julian Draxler ve Jean Michael Seri de beklemeye geçti.
İki oyuncu, görüşme halinde olduğu Barcelona’ya menacerleri aracılığıyla kulübe gelmeye sıcak baktıklarını iletti. (Fanatik)