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Barcelona Coutinho transferi bitirdi

La Liga devi Barcelona, Liverpool'da top koşturan Philippe Coutinho'nun transferini bitirdi.

Hürriyet Haber
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Barcelona, Philippe Coutinho transferinde nihayete erdi. Katalanlar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da top koşturan Brezilyalı futbolcu için 165 milyon Euro bonservis teklifine evet yanıtı aldı.

Sambacı'nın transferini Barcelona resmi sitesinden de duyurdu. Genç orta saha yakın bir zamanda kendisini Barcelona'ya bağlayan resmi imzayı atacak.

Coutinho, 222 milyon Euro'luk Neymar'dan sonra tarihin en pahalı ikinci transferi oldu. Bu aynı zamanda Barça tarihinin en pahalı transferi olma özelliğini de taşıyor. Brezilyalı yıldızın serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi.

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