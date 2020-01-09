Barcelona, Cidde'de kayboldu! "Şehri daha iyi tanıdık..."

Bu bir ilandır

Real Madrid, Valencia engelini 3-1 geçti ve İspanya Süper Kupası finalindeki rakibini bekliyor.

Barcelona ile Atletico Madrid ise bu akşam kozlarını paylaşacak! Dev maç öncesi şaşırtan bir gelişme yaşandı...

OTOBÜS ŞOFÖRÜ STADYUMU KARIŞTIRDI, BARÇA ŞEHİRDE KAYBOLDU!

TD Ernesto Valverde ile Sergio Busquets'in düzenleyeceği basın toplantısı, kulüp şoförünün stadyumları karıştırması sebebiyle beklenen saatte gerçekleşmedi.

Barcelona'nın Atletico Madrid maçının son çalışmasını ve basın toplantısını Al-Ittihad'ın sahasında yapması planlanmıştı ama kulüpten yapılan açıklamada şoförün, yarı finalin oynanacağı King Abdullah Stadyumu'na gittiğini ve bu nedenle şehirde karışıklık yaşadıklarını belirtti.

Valverde de gecikmeli basın toplantısında, şakayla karışık "Şehri daha iyi tanıdık" açıklamasını yaptı.

İspanya Süper Kupası bu sezon ilk kez yurt dışında 4 takımlı bir turnuva şeklinde düzenleniyor ve Barcelona, Real Madrid'in finaldeki rakibi olmak için önce Atletico Madrid'i geçmek zorunda!

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Griezmann, Suarez ve Messi'li hücum hattıyla Barcelona, iddaa'da 1,70'lik oranıyla favori. Felix ve Morata ile gol arayacak olan Atletico Madrid'in yenilmezliğine ise 1,50 iddaa oranı açıklanmış durumda.

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