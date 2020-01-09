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Futbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 11:20,Son Güncelleme:/

Barcelona, Cidde'de kayboldu! "Şehri daha iyi tanıdık..."

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Barcelona, Cidde'de kayboldu! "Şehri daha iyi tanıdık..."

Barcelona, bu akşam Atletico Madrid ile İspanya Süper Kupası yarı finalinde karşı kaşıya gelecek. TD Ernesto Valverde ve Sergio Busquets'in düzenleyeceği basın toplantısı, Katalan devinin şehirde kaybolması nedeniyle beklenen saatte gerçekleşmedi.

Bu bir ilandır

Real Madrid, Valencia engelini 3-1 geçti ve İspanya Süper Kupası finalindeki rakibini bekliyor.

Barcelona ile Atletico Madrid ise bu akşam kozlarını paylaşacak! Dev maç öncesi şaşırtan bir gelişme yaşandı...

Barcelona, Ciddede kayboldu Şehri daha iyi tanıdık...

OTOBÜS ŞOFÖRÜ STADYUMU KARIŞTIRDI, BARÇA ŞEHİRDE KAYBOLDU!

TD Ernesto Valverde ile Sergio Busquets'in düzenleyeceği basın toplantısı, kulüp şoförünün stadyumları karıştırması sebebiyle beklenen saatte gerçekleşmedi.

Barcelona'nın Atletico Madrid maçının son çalışmasını ve basın toplantısını Al-Ittihad'ın sahasında yapması planlanmıştı ama kulüpten yapılan açıklamada şoförün, yarı finalin oynanacağı King Abdullah Stadyumu'na gittiğini ve bu nedenle şehirde karışıklık yaşadıklarını belirtti.

Valverde de gecikmeli basın toplantısında, şakayla karışık "Şehri daha iyi tanıdık" açıklamasını yaptı.

İspanya Süper Kupası bu sezon ilk kez yurt dışında 4 takımlı bir turnuva şeklinde düzenleniyor ve Barcelona, Real Madrid'in finaldeki rakibi olmak için önce Atletico Madrid'i geçmek zorunda!

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Barcelona, Ciddede kayboldu Şehri daha iyi tanıdık...

BİR TARAFTA GSM, DİĞER TARAFTA FM!

Griezmann, Suarez ve Messi'li hücum hattıyla Barcelona, iddaa'da 1,70'lik oranıyla favori. Felix ve Morata ile gol arayacak olan Atletico Madrid'in yenilmezliğine ise 1,50 iddaa oranı açıklanmış durumda.

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MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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