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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerBarcelona Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta? İlginç istatistik
Spor Arena Barcelona Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta? İlginç istatistik
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Spor Arena
14.03.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

Barcelona Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta? İlginç istatistik

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Barcelona Chelsea maçı hangi kanalda saat kaçta? İlginç istatistik

Barcelona Chelsea maçı için futbolseverlerin beklentisi devam ediyor. La Liga ve İngiltere Premier Lig'in en değerli takımlarının mücadele edeceği karşılaşma, dünya çapında milyonlarca futbolseverin yakın takibinde yer alacak. Peki, Barcelona Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçı kapsamında oynanacak olan karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Barcelona Chelsea maçı ile bir çeyrek finalist daha belli olacak. İlk maçı Stamford Bridge Stadyumu'nda 1-1 tamamlayan taraflar, ikinci maçta son noktayı koyabilmek için varlarını yoklarını ortaya koyacak. Peki, Barcelona Chelsea maçı ne zana saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele öncesi detaylı bilgiler

BARCELONA CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci mücadelesinde Barcelona, kendi sahasında Chelsea'yı konuk edecek. 14 Mart Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak olan mücadele, Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ BAZI İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamasında ilk maçı deplasmanda oynayıp 1-1'lik beraberlikle dönen 34 takımın 23'ü tur atlamayı başardı.

Barcelona ile Chelsea arasında daha önce oynanan 13 maçın %46'sı beraberlikle sonuçlanırken; en az 10 karşılaşmanın oynandığı fikstürlerden sadece Chelsea-Liverpool eşleşmesinde daha sık beraberlik görüldü (%50).

Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz maçta yenilmeyen Chelsea (2G 6B), Camp Nou'da çıktığı son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Barcelona, evinde oynadığı son 39 Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşmasının sadece dördünden mağlup ayrılırken (25G 10B), Katalan ekibini bu statta yenebilen tek İngiliz takımı Liverpool'du (Şubat 2007, 2-1).

Grup maçlarında Atletico Madrid'i yenen Chelsea, Barcelona'yı da mağlup ederse aynı sezonda iki İspanyol kulübünü deplasmanda yenen üçüncü takım olacak (Milan ve Roma'yla birlikte).

Willian'ın Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı dokuz golün altısı ceza sahası dışından geldi. 2013'te İngiliz ekibine gelen Brezilyalı, o tarihten bu yana bu turnuvada ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Eşleşmenin ilk ayağında Chelsea filelerini havalandıran Lionel Messi, Londra ekibine karşı forma giydiği dokuzunca maçta ilk golünü atmış oldu. Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz takımlarına en fazla gol atan isim konumunda (18).

Şampiyonlar Ligi'nde 881 dakikadır golle buluşamayan Luis Suarez, bu turnuvadaki en uzun kuraklığını yaşıyor. Uruguaylı oyuncunun son golü, Mart 2017'de Paris Saint-Germain karşısında gelmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası veren iki oyuncudan biri Eden Hazard (23; Neymar'la birlikte).

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