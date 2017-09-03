Barcelona Arda Turan'ı Galatasaray'a gönderiyor

Barcelona'da geleceği gözükmeyen Arda Turan için kritik tarih bu hafta. Barcelona yönetiminin Arda Turan meselesinde çark ettiği ve yıldız oyuncuyu sarı-kırmızılılara kiralık olarak göndermeye sıcak baktıkları ifade edildi.
İspanyol El Mundo Deportivo Gazetesi'nin haberine göre Barça yönetimi, önümüzdeki sezon daha yüksek bir fiyata elden çıkarmak için Arda Turan'ın sarı-kırmızılılara göndermeye yanaşıyor.
Öte yandan 30 yaşındaki oyuncunun ücretinde bir indirime gitmeyi kabul etmediği ifade edilirken, iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünün altı çizildi.
Katalanlar 41 milyon Euro'ya transfer ettiği deneyimli futbolcuyu makul bir fiyata elden çıkarmak istiyor. Barcelona bu yüzden Arda'yı düzenli oynayabileceği bir takıma göndermek istiyor.