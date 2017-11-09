Barcelona Anadolu Efes Euroleague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 6. haftasında İspanya deplasmanda Barcelona Lassa’yı yenerek, bu sezon galibiyetle tanışmak istiyor. THY Euroleague’in 6. haftasında Anadolu Efes, bu akşam TSİ 23.00’de deplasmanda Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 5 haftada lacivert-beyazlıların galibiyeti bulunmuyor. Barca ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

23. randevu

Anadolu Efes ile Barcelona Lassa Avrupa kupalarında bugüne kadar 22 kez karşı karşı geldi. Bu müsabakalarda Efes, parkeden 7 kez galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 15 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında Euroleague’de oynanan 10 karşılaşmada lacivert-beyazlılar 3 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

Barcelona Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak. THY Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan ve ilk 5 maçında Real Madrid, Valencia, Fenerbahçe Doğuş, CSKA Moskova ile Unicaja Malaga'ya mağlup olan lacivert-beyazlı takım, Barcelona Lassa maçını kazanarak ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak. Barcelona Lassa'nın ligde 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.



Avrupa'da 597. maç



Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Avrupa'da 597. mücadelesine çıkacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 596 karşılaşmada 333 galibiyet ve 263 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 349. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 348 karşılaşmada 176 galibiyet alırken, 172 kez salondan yenilgiyle ayrıldı. Anadolu Efes ile Barcelona Lassa daha önce Avrupa kupalarında 22 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlı takım bu maçların 7'sini kazanıp, 15'ini yitirdi.