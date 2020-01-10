Barcelona Anadolu Efes basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en önemli maçı olarak gösterilen mücadelede lider Anadolu Efes, üçüncü sıradaki Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte, maça ilişkin tüm ayrıntılar...

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, bu akşam Barcelona'ya konuk olacak. Barselona kentindeki Palau Blaugrana'da oynanacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk yarıda elde ettiği 14 galibiyet, 3 yenilgiyle zirvede yer alan Anadolu Efes, deplasmandaki kazanma serisini İspanya'da da sürdürmeye çalışacak.

Dış sahadaki son 6 maçını da galip tamamlayan lacivert-beyazlılar, ligin deplasmanda en başarılı ekibi olarak dikkati çekiyor.

Başantrenör Svetislav Pesic yönetimindeki Barcelona ise iyi bir dönem geçiriyor. Ligin ilk yarısını 13 galibiyet, 4 yenilgiyle 3. sırada tamamlayan İspanyol ekibi, son hafta beklemediği bir yenilgi yaşadı. Barcelona, 5 maçlık galibiyet serisini geçen hafta bir başka İspanyol ekibi Baskonia karşısında aldığı mağlubiyetle kaybetti.

İLK MAÇI BARCELONA KAZANDI

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Barcelona rahat kazandı.

Yıldız oyuncusu Shane Larkin'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda rakibine 74-64 mağlup oldu.

İki ekip, tarihinde daha önce 32 kez karşılaştı. Bu 32 randevunun 12'sini lacivert-beyazlılar kazanırken, İspanyol ekibi sahadan 20 kez galip ayrıldı.

Anadolu Efes ile Barcelona geçen sezon play-off etabında karşılaşmış ve çekişmeli geçen seride rakibine 3-2 üstünlük kuran lacivert-beyazlılar, adını Dörtlü Final'e yazdırmıştı.