Barcelona - Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Barcelona - Alaves maçı için nefesler tutuldu... La Liga’da 18. hafta heyecanı yaşanırken lider konumda bulunan Barcelona, Camp Nou'da 14 .sıradaki Alaves'i ağırlıyor.

Hafta içi oynanan Real Madrid maçında beklenen futbolu sahaya yansıtamayan Messi ve arkadaşları bugün herhangi bir sürprize izin vermek istemiyor. Mücadele öncesi oynadığı 17 maçta 11 galibiyet elde eden Katalan ekibi, ezeli rakibi Real Madrid ile aynı puana sahip. Rakibinin pazar akşam oynayacağı zorlu Athletic Bilbao maçı öncesi hata istemeyen Barcelona mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkacak.

BARCELONA - ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Bu akşam saat 18:00'de başlayacak karşılaşmayı başlama vuruşundan itibaren Spor Smart ve Spor Arena'da bu sayfadan naklen izleyebilirsiniz. Yayın maç saatinde aktif olacaktır...



La Liga'da 18. hafta maçları D-Smart ekranlarında canlı olarak takip edilecek. Günün açılış maçında saat 15.00’te Barcelona ve Real Madrid’i takip eden Sevilla, Mallorca deplasmanında 3 puan arayacak. Hafta içinde El Clasico’da Real Madrid ile golsüz berabere kalan lider Barcelona, saat 18.00’de Camp Nou’da Alaves’i konuk edecek. Barcelona – Alaves maçı hem Spor Smart hem D-Smart YouTube adresinden hem de Spor Arena'dan canlı yayınlanacak.



La Liga'da geride bıraktığımız 17. haftanın en güzel gollerini izliyoruz;





Sevilla deplasmanında kazanarak kötü gidişi durduran Villarreal, son 1 ayda müthiş form yakalayan Getafe ile saatler 20.30’u gösterdiğinde kozlarını paylaşırken, günün kapanışında saat 23.00’te Enes Ünal’lı Valladolid, formda Valencia’yla karşılaşacak.

Pazar günü 3 maçla La Liga keyfiniz sürecek. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde ligin iki formda ekibi Osasuna ile Real Sociedad karşı karşıya gelirken, 18.00’de Real Betis, hataya tahammülü olmayan Atletico Madrid’i ağırlayacak. La Liga’da Noel arası öncesinde son maçta ise saat 23.00’te El Clasico’da müthiş performansıyla övgü alan Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Tüm maçlar D-Smart 77. kanal Spor Smart’tan futbolseverlerle buluşacak ve D-Smart GO’dan da izlenebilecek. Unutmayın! Bu sadece futbol değil, bu LaLiga.

MAÇ PROGRAMI

21 ARALIK CUMARTESİ

15:00 LA LIGA: MALLORCA - SEVILLA (CANLI) SPOR SMART

18.00 LA LIGA: BARCELONA - ALAVES (CANLI) SPOR SMART+YOUTUBE

20.30 LA LIGA: VILLARREAL - GETAFE (CANLI) SPOR SMART

23.00 LA LIGA: VALLADOLID - VALENCIA (CANLI) SPOR SMART

22 ARALIK PAZAR

16:00 LA LIGA: OSASUNA – REAL SOCIEDAD (CANLI) SPOR SMART

18.00 LA LIGA: REAL BETIS – ATLETICO MADRID (CANLI) SPOR SMART

23.00 LA LIGA: REAL MADRID – ATHLETIC BILBAO (CANLI) SPOR SMART

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

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