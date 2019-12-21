Barcelona 4-1 Alaves | Maçın golleri ve özeti

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Griezmann, 45. dakikada Vidal, 69. dakikada Messi ve 75. dakikada Suarez kaydetti. Deportivo Alaves'in tek golü ise 56. dakikada Riera'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona 39 puanla liderliğini sürdürdü. Alaves ise 19 puanda kaldı.









La Liga'da 18. hafta maçları D-Smart ekranlarında canlı olarak takip ediliyor. Günün açılış maçında saat 15.00’te Barcelona ve Real Madrid’i takip eden Sevilla, Mallorca deplasmanından 2-0'lık skorla 3 puanla döndü. Hafta içinde El Clasico’da Real Madrid ile golsüz berabere kalan lider Barcelona, saat 18.00’den itibaren Camp Nou’da Alaves’i konuk ediyor. Barcelona – Alaves maçı hem Spor Smart hem D-Smart YouTube adresinden hem de Spor Arena'dan canlı yayınlanıyor.

Sevilla deplasmanında kazanarak kötü gidişi durduran Villarreal, son 1 ayda müthiş form yakalayan Getafe ile saatler 20.30’u gösterdiğinde kozlarını paylaşacak, günün kapanışında ise saat 23.00’te Enes Ünal’lı Valladolid, formda Valencia’yla karşılaşacak.

Pazar günü 3 maçla La Liga keyfiniz sürecek. Saatler 16.00’yı gösterdiğinde ligin iki formda ekibi Osasuna ile Real Sociedad karşı karşıya gelirken, 18.00’de Real Betis, hataya tahammülü olmayan Atletico Madrid’i ağırlayacak. La Liga’da Noel arası öncesinde son maçta ise saat 23.00’te El Clasico’da müthiş performansıyla övgü alan Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Athletic Bilbao’yu konuk edecek. Tüm maçlar D-Smart 77. kanal Spor Smart’tan futbolseverlerle buluşacak ve D-Smart GO’dan da izlenebilecek. Unutmayın! Bu sadece futbol değil, bu LaLiga.

MAÇ PROGRAMI

21 ARALIK CUMARTESİ

20.30 LA LIGA: VILLARREAL - GETAFE (CANLI) SPOR SMART

23.00 LA LIGA: VALLADOLID - VALENCIA (CANLI) SPOR SMART

22 ARALIK PAZAR

16:00 LA LIGA: OSASUNA – REAL SOCIEDAD (CANLI) SPOR SMART

18.00 LA LIGA: REAL BETIS – ATLETICO MADRID (CANLI) SPOR SMART

23.00 LA LIGA: REAL MADRID – ATHLETIC BILBAO (CANLI) SPOR SMART

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, haftanın maçlarını değerlendirdi...

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