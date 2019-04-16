Barcelona 3-0 Manchester United
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United'ı 1-0 mağlup eden Barcelona, rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Camp Nou'da oynanan mücadelede Barça'nın gollerini 16 ve 20. dakikalarda Lionel Messi, 61'de Coutinho kaydetti.
Barcelona'nın yarı finaldeki rakibi Liverpool-Porto eşleşmesinin galibi olacak.
Barcelona'nın 11'i: Ter Stegen, Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Coutinho, Messi, Suarez.
Manchester United'ın 11'i: De Gea, Jones, Lindelof, Smalling, Young, Fred, McTominay, Pogba, Lingard, Martial, Rashford.
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