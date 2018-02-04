Barcelona 1 puanı zor kurtardı!
Espanyol ile Barcelona, İspanya La Liga’nın 22. Hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Yoğun yağış altında oynanan Katalan derbisinde gülen olmazken Barcelona namağlup liderliğini sürdürdü. Barcelona Teknik Direktörü Valverde, Messi, Jordi Alba, Ivan Rakitic, Sergi Roberto gibi as oyuncuları yedek başlattı.
Messi ve Roberto 59’da Alcacer ve Semedo’nun yerine oyuna dahil oldular. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken 66’ta Gerard Moreno, Espanyol’ü 1-0 öne geçirdi.
82’de sol taraftan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Messi açtığı güzel ortayla Pique’yi buluşturdu ve İspanyol savunmacı oyuna dengeyi getirdi. (Ajansspor)
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