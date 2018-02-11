Barça'nın golü yok, puanı var!
Barcelona ile Getafe, İspanya La Liga’nın 23. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Barcelona maça Ter Stegen, Roberto, Mina, Digne, Alba, Busquets, Rakitic, Coutinho, Alcacer, Messi ve Luis Suarez ilk 11’yle çıktı. Yeni transfer Mina ilk kez 11’de yer alırken aslen bir sol bek olan Digne de stoper olarak görev aldı.
Barcelona maçın genelinde %80’e yakın topla oynasa da net pozisyona girmekte oldukça zorlandı. Getafe de rakip kaleyi 9 kez yokladı ancak gol çıkaramadı.
Maç 0-0 eşitlikle sona ererken Barcelona 59, Getafe de 30 puana yükseldi. Barcelona, Camp Nou'da Getafe'ye karşı son iki lig maçını da 6-0'lık skorla kazanmıştı. (Ajansspor)
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