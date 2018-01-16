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Barçalı arkadaşları Arda'yı unuttu! Sadece 2 kişi

Barcelona'da "istenmeyen adam" ilan edilen Arda Turan, takıma vedasının ardından yalnızca iki arkadaşını yanında bulabildi.

Hürriyet Haber
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Barcelona'da hiç forma şansı bulamayan ve teknik direktör Valverde ile bir türlü yıldızı barışmayan Arda Turan, Türkiye'ye son yılların flaş ekibi Medipol Başakşehir'le döndü.

YALNIZCA 2 ARKADAŞI VEDA ETTİ

Barcelona'daki birçok yıldız isimle arkadaşlığıyla bilinen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla takım ortamından duyduğu memnuniyetini dile getiren Arda Turan'a sadece iki arkadaşı veda etti. Veda eden futbolculardan biri Barcelona'nın file bekçisi ter Stegen, diğeri ise orta saha oyuncusu Rafinha'ydı.

Futbol

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