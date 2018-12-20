Barça'dan müthiş transfer hamlesi!
Katalonya haberleri yapan RAC1, Barcelona'nın yeni transfer hedefini açıkladı...
Vermaelen ve Umtiti'nin sakatlıklarla boğuşması, Pique'nin yaşının ilerlemesi, Barcelona için stoper transferini olmazsa olmaz boyutuna getirdi.
Valencia'da bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulabilen, teknik direktör Marcelino Garcia Toral ile arası açık olan Kolombiyalı stoper Jeison Murillo, Katalan ekibine yeşil ışık yaktı.
Arthur, Malcom ve Arturo Vidal ile 'Avrupa dışından' oyuncu alma kotasını dolduran Barcelona, Murillo'nun İspanyol pasaportuna da sahip olmasının avantajını değerlendirmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nin değişen statüsünü de hesaba katan İspanyol devi, Murillo transferini sezon sonuna bırakmadan bitirmek ve Kolombiyalı stoperi eleme turu maçlarında oynatma planları yapıyor.
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