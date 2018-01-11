Barça'dan, Başakşehir'e Arda cevabı! Bonservisi belli oldu...

Başakşehir'in büyük ölçüde anlaşma sağladığı Arda Turan için dün flaş gelişmeler vardı. Barcelona ile yollarını ayıracak olan yıldız futbolcuyla ilgili ilk açıklama menajeri Ahmet Bulut'tan geldi.

A Spor'a konuşan Bulut, "Arda için Başakşehir ile anlaşmaya vardık. Son sözü Barcelona söyleyecek. Transfere izin vermeleri halinde 2-3 gün içinde imzalar atılacak" ifadelerini kullandı.

Arda'nın İstanbul'a dönmek istediğinin de altını çizen Bulut, "Başakşehir'le anlaştı ve diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona'da iki yıl kalsa 20 milyon euro alabilir. Ancak böyle bir yolu tercih etmiyor" açıklamasında bulundu.

MALİYETİ 54 MİLYON EURO

Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi ise Barcelona'nın İstanbul ekibinden 10 milyon euro talep ettiğini yazdı. Haberde Barcelona'nın transfer için 10 milyon euro + bonuslar istediği yazıldı. Katalan ekibinin Arda'nın satılması konusunda ısrarlı olduğunu belirtti. Arda Turan'ın bugüne kadar Barcelona'ya maliyeti 54 milyon euro'yu buldu. (Fotomaç)

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