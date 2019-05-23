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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.05.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Barça'dan Ali Koç'a: İkna edebilirseniz size kiralayabiliriz

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Barça'dan Ali Koç'a: İkna edebilirseniz size kiralayabiliriz

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de yönetim iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler birçok isim ile temas halinde. Son olarak Victor Moses'a Inter'in devreye girmesi ile olası bir transferde sağ kanatta eksiklik hissedecek Fenerbahçe'de o bölgeyi başka bir yıldız ile takviye etmek istiyor.

Buna göre Final-Four için İspanya'da bulunan Fenerbahçe yönetimi burada Barcelonalı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

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Barcelonayı dağıtıp bir kez daha kupaya uzandılar
Barcelona'yı dağıtıp bir kez daha kupaya uzandılar!

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Katalan ekibi ile sponsorluk ilişkileri bulunan Koç'un, Fenerbahçe için oyuncu talep etmesi üzerine, "İkna edebilirseniz Malcom'u size kiralayabiliriz" yanıtını aldığı ifade edildi.

Kanatlar ve forvet arkasında görev yapan Malcom, bu sezon çoğu yedekten La Liga'da 15, Kral Kupası'nda 5, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta şans buldu.

Gelecek sezonun kadrosunda olmayacağı yazılıyor. Fenerbahçe için en önemli sıkıntı ise 22 yaşındaki sambacı ile Arsenal, Tottenham ve İnter'in de ilgilenmesi. Barcelona, geçtiğimiz yaz Roma'nın elinden kaptığı Malcom için Bordeaux'ya 41 milyon euro ödemişti.

Malcom, 23 kez giydiği Barcelona forması ile 4 gol atıp, 2 de asist yaptı. Genç yıldızın, 13 kez yer aldığı Brezilya U20 Takımı'nda da 2 golü bulunuyor.

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Barçadan Ali Koça: İkna edebilirseniz size kiralayabiliriz
 

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