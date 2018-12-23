Barça ve Real transferde karşı karşıya! ManU'nun yıldızı...
"Sunday Express" çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İspanya'nın iki dev kulübü, Manchester United'ın genç yıldızının peşinde!
Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Anthony Martial, Jesse Lingard gibi isimlerin yanında Marcus Rashford da Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekliyor.
İlk maçta bir de gol attı ama Lukaku ve Sanchez sakatlıktan döndükten sonra ilk 11'de forma şansı bulmak hiç de kolay olmayacak.
21 yaşındaki genç forvet, Old Trafford'dan ayrılabilir. Geçen sezonun tamamında 12 gole katkı veren (7 gol - 5 asist) Rashford, bu sezon daha ilk yarıdan o rakamlara yaklaştı. (15 maç - 4 gol - 5 asist)
"Sunday Express" çok konuşulacak bir iddia ortaya attı!
Real Madrid teklifini iletti, devreye Barcelona girip işi bitirmek üzere...
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