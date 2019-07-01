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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Sabah
01.07.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

Barça transfer piyasasını altüst etti! İnanılmaz rakam...

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Barça transfer piyasasını altüst etti! İnanılmaz rakam...

Barcelona gözünü kararttı ve transfer piyasasını altüst etti. Katalan ekibi, potada yılın transfer bombasını patlattı ve NBA’de Milwaukee Bucks formasını giyen Nikola Mirotic ile anlaşmaya vardı.

Avrupa basketbolunda transfere damga vuran Barcelona'nın NBA'de forma giyen Nikola Mirotic'le anlaşmasının detayları ortaya çıkmaya başladı.

İspanya'nın AS gazetesine göre; Katalan ekibi, 2.08'lik oyuncuyla 6 yıl için tam 79 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Mirotic'in vergiler çıktıktan sonra 50 milyon dolara yakın bir para kazanması bekleniyor ki bu da kendisini Avrupa'nın açık ara en pahalı oyuncusu yapacak.

Mirotic, NBA'e gitmeden önce Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'in formasını giyiyordu. Madrid ekibi, yıldız oyuncunun haklarına 2017 yılına kadar sahipti. Dolayısıyla Katalan ekibinin ezeli rakibine bir bonservis ödemesi gerekmeyecek.

BROOKLY NETS'TEN KYRİE IRVİNG BOMBASI
NBA'de bugün başlayacak olan serbest oyuncu transfer döneminin ilk bombasını Brookly Nets patlatacak. Boston Celtics'ten ayrılık kararı alan Kyrie Irving ile anlaşan Nets yönetiminin yıldız oyuncuyu 4 yıl için 141 milyon dolarlık bir kontratla ikna ettiği belirtildi.

Bu transfer Nets'in Irving ve Kevin Durant'i aynı takımda buluşturma hedefindeki cesur planının ilk parçası olarak gösteriliyor.

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