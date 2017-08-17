« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>Transfer haberleri>Barça müjdeyi verdi! Dembele ve Coutinho...

Barça müjdeyi verdi! Dembele ve Coutinho...

Transfer döneminin son günlerine yaklaşırken Barcelona'dan flaş bir açıklama geldi. Katalan devi, Coutinho ve Dembele transferlerini bitirmek üzere...

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 

İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın Genel Menajeri Pep Segura, Liverpool’dan Philippe Coutinho ve Borussia Dortmund’dan Ousmane Dembele transferlerinde sona yaklaştıklarını dile getirdi.

Neymar’ın 222 milyon euro’ya PSG’ye transfer olmasının ardından Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurmaya çalışan Katalan devi, Liverpool ve Borussia Dortmund’un gözde futbolcularını kapmak üzere.

RAC1’e konuşan Barcelona yöneticisi Segura, “Coutinho ve Dembele transferinde anlaşmaya çok yakınız. Umarım kısa süre içerisinde Barcelona formasını giyecekler. Anlaşmaya kadar kesin bir şey diyemem” ifadelerini kullandı.

Barcelona’nın Coutinho için 118 milyon euro, Dembele için 90 milyon euro civarında bir teklif yaptığı iddia ediliyordu. (Sözcü)

DembeleCoutinhoTransfer HaberleriBarcelonaLa Liga
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL