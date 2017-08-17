Barça müjdeyi verdi! Dembele ve Coutinho...

İspanya La Liga takımlarından Barcelona’nın Genel Menajeri Pep Segura, Liverpool’dan Philippe Coutinho ve Borussia Dortmund’dan Ousmane Dembele transferlerinde sona yaklaştıklarını dile getirdi.
Neymar’ın 222 milyon euro’ya PSG’ye transfer olmasının ardından Brezilyalı yıldızın boşluğunu doldurmaya çalışan Katalan devi, Liverpool ve Borussia Dortmund’un gözde futbolcularını kapmak üzere.
RAC1’e konuşan Barcelona yöneticisi Segura, “Coutinho ve Dembele transferinde anlaşmaya çok yakınız. Umarım kısa süre içerisinde Barcelona formasını giyecekler. Anlaşmaya kadar kesin bir şey diyemem” ifadelerini kullandı.
Barcelona’nın Coutinho için 118 milyon euro, Dembele için 90 milyon euro civarında bir teklif yaptığı iddia ediliyordu. (Sözcü)