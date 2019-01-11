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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AP
11.01.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

Barça kupada tatsız! Coutinho yetmedi...

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Barça kupada tatsız! Coutinho yetmedi...

İspanya futbol Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Barcelona, deplasmanda Levante'ye 2-1 yenildi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Levante, Erick Cabaco (Dk. 4) ve Borja Mayoral'nın (Dk. 18) golleri ile 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarı Denis Suarez ve Sergi Roberto'nun oyuna girmesiyle hücumda daha iyi organize olan Barcelona, 85. dakikada Philippe Coutinho'nun penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

Karşılaşma Levante'nin 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde, Levante maçında Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Pique, Ivan Rakitiç ve Jordi Alba gibi as futbolcularını dinlendirerek kadroya almadı.

Kral Kupası son 16 turunda Barcelona-Levante arasındaki rövanş maçı 17 Ocak Perşembe günü Nou Camp Stadı'nda oynanacak.

Kral Kupası'nın son şampiyonu Barcelona, 30 kezle bu kupayı en fazla kaldıran İspanyol kulübü olarak ilk sırada bulunuyor.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geride kalan 18 haftada Barcelona 40 puanla lider, Levante ise 23 puanla 10. sırada yer alıyor.

Barcelona, Levante maçından önce son yenilgisini La Liga'nın 12. haftasında 11 Kasım'da sahasında Real Betis'e karşı 4-3'lük skorla almıştı. Katalan ekibi, ligin 16. haftasındaki maçta Levante'yi deplasmanda 5-0 yenmişti. 

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