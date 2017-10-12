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Barca efsanesinin başını yakan sözler! Babası...  

Katalonya'da düzenlenen bağımsızlık referandumunda İspanya polisinin müdahalesini eleştiren eski Barcelona'lı futbolcu Hristo Stoichkov, Bulgaristan'ın Barselona'daki fahri konsolosluk görevinden alındı.

Hürriyet Haber
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Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Barselona kentindeki fahri konsolosları Hristo Stoichkov’un bu görevden alındığını açıkladı.

Barcelona’nın eski yıldızlarından Stoichkov, 6 yıldır Bulgaristan’ın bu şehirde fahri konsolosu unvanına sahipti. Stoichkov, Otonom Bölgelerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria hakkında “Büyük babası da babası da Francocuydu. Kendisi de Franco yanlısı… Polisi masum insanları dövmeleri için yönlendiremezsiniz. İspanyol hükümeti hepimiz için bir utanç kaynağı” demiş, sonrasında özür dilemişti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, “İspanya Krallığı, Bulgaristan’ın stratejik ortağı ve dostudur. Her düzeyde harika ikili ilişkilerimizi ve karşılıklı çıkarlarımız çerçevesinde yoğun işbirliğimizi sürdürmek istiyoruz” açıklamasını yaptı. (Sözcü)

BarcelonaStoichkovLa Liga
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