Barca başkanı Bartomeu: Dünya gördü ki...

Bartomeu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Katalonya'da olanları (jandarma ve ulusal polisin müdahalesi) güçlü bir şekilde kınıyoruz. Barcelona Kulübü her zaman kendi geleceğine karar verme hakkının ve demokratik ifade özgürlüğünün yanında oldu. Bunlar Barça'nın tarihsel olarak savunduğu değerler ve bizim yaptığımız da bu. Barça, halkın yanındadır." şeklinde konuştu.

Las Palmas maçına çıkmamaları halinde 6 puan kaybedeceklerini hatırtlatan Bartomeu, maçın ertelenmesine ilişkin girişimlerinin kabul edilmemesinden dolayı seyircisiz oynama kararını aldıklarını belirtti. Bartomeu, "Başkan olarak aldığım en zor karardı. Yöneticiler, futbolcular ve teknik heyet hep birlikte toplandık. Barça'nın tüm dünyaya gönderebileceği en güçlü mesaj buydu. Kararı ben aldım. Futbolcular, olanlardan dolayı çok endişeliydi. Bu şekilde oynamanın mevcut duruma yardımcı olacağını düşündüler. Umarım bu güçlü mesaj tüm dünyaya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Bartomeu, ayrıca Profesyonel Futbol Ligi (LFP) kurumunun Las Palmas maçını ertelemesi gerektiğini savunarak, LFP'nin kararına ilişkin itirazlarını UEFA'ya yapacaklarını bildirdi.