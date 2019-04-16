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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
16.04.2019 - 17:26, Son Güncelleme:

Banvit'ten resmi açıklama geldi! Sponsorluktan çekilme kararı...

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Banvit'ten resmi açıklama geldi! Sponsorluktan çekilme kararı...

Banvit Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Banvit Basketbol Sportif A.Ş. ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. Kulüplerimize çok uzun süredir ana sponsor olarak destek veren Banvit A.Ş.’ye Kulüp Yönetimlerimiz olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Resmi açıklama şöyle;

"Kurulduğumuz 1994 yılından 2017 ‘ye kadar aralıksız olarak Kulübümüze sponsorluk desteği veren Banvit Anonim Şirketi’nin önceki yönetiminden şirketi devralan yeni yönetim, dün akşam saatlerinde basın-yayın kuruluşlarına gönderdiği bilgilendirme yazısı ile 2019-2020 basketbol sezonundan itibaren artık bu desteği vermeyeceğini açıklamıştır. Kamuoyunda bu karar her ne kadar şaşkınlıkla karşılansa da bizim için sürpriz olmamıştır.

Öncelikle, Banvit Basketbol Sportif A.Ş. ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. Kulüplerimize çok uzun süredir ana sponsor olarak destek veren Banvit A.Ş.’ye Kulüp Yönetimlerimiz olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gönül isterdi ki bu verimli ve pozitif birliktelik çok daha uzun soluklu olsun ve birbirlerine yakışan bu iki kurum şimdiye kadar olduğu gibi yine birlikte yol almaya devam etsinler. Ancak geldiğimiz noktada Banvit A.Ş.’nin aldığı karar ‘‘Sponsorluğa devam etmeme’’ yönünde gerçekleşmiştir.

Bu noktada ilk önce belirtmemiz ve açıklığa kavuşturmamız gereken konu şudur ki; Banvit Basketbol Sportif A.Ş. ve Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. Kulüplerimizin Banvit A.Ş. ile herhangi bir organik bağı bulunmamaktadır. Şu an kullanmakta olduğumuz Kara Ali Acar Spor Salonu Tesisleri de dahil olmak üzere tüm taşınmazlar ve diğer unsurlar Kulübümüz mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Her iki Kulübümüz de, resmi anlamda Banvit Anonim Şirketi’ne bağımlılığı olmayan ayrı tüzel kişiliklerdir. Diğer bir deyişle, Basketbol Kulüplerimizin tüm kararları kendi Kulüp Yönetim Kurulları ve hisse sahipleri tarafından alınmakta olup bundan sonraki süreçte yaşanacak tüm gelişmelerin kararlarını alacak olanlar da, her iki Basketbol Kulübümüzün kendi Yönetim Kurulları’dır.

Banvit A.Ş.’nin almış olduğu bu karar, önümüzdeki 2019-2020 sezonundan itibaren yürürlüğe girecektir. İçinde bulunduğumuz sezonun sonuna kadar olan süreçte Banvit A.Ş. ile devam eden sponsorluk anlaşmamız geçerliliğini sürdürmektedir. Dolayısı ile Kulüplerimiz kontratımızın bitiş tarihi olan Haziran ayı sonuna kadar tüm yükümlülüklerini ve sahadaki mücadelesini bugüne kadar olduğu gibi layıkıyla yerine getirecektir.

Uzun yıllardır sabırla ve yoğun emek harcanarak Ülkemizdeki en istikrarlı ve verimli organizasyonlardan biri haline gelen Basketbol Kulüplerimizin geleceği ile ilgili olarak bizim en ufak bir kaygımız ya da endişemiz bulunmamaktadır. Tüm basketbol kamuoyunun çok değerli gördüğünü bildiğimiz Basketbol Organizasyonumuz ve dolayısı ile her iki Kulübümüz, önümüzdeki sezondan itibaren özdeşleştiğimiz ‘‘Banvit’’ markası ve ismi olmaksızın başka isimler ve bu organizasyonun gerçek değerini anlayarak takdir edecek başka sponsorlarla ve tabi ki ilk günkü motivasyonu ile yoluna devam edecektir.

Bugüne kadar olan süreçte, Banvit A.Ş. ile aramızdaki sözleşme ve etik kaygılarımız nedeni ile Kulübümüze Sponsorluk desteği vermek için ilgi gösteren kuruluşlarla doğal olarak ciddi temaslarda bulunmamıştık. Ancak bundan sonraki günlerde bu çalışmalarımıza ve temaslarımıza hız vereceğiz.

Her iki Kulübümüz de Türk Gencine yatırımını, Milli Takımlarımıza hizmetini ve üst düzey yarışmacı ruhuyla Türkiye ve Avrupa’daki tüm kulvarlarda mücadelelerini sürdüreceklerdir. Vefakar taraftarlarımızın ve basketbol kamuoyunun bu konuda en ufak bir endişe duymasına gerek bulunmamaktadır.

Şu etapta konuyla ilgili olarak anlatmak istediklerimiz yukarıda bahsettiklerimizle sınırlıdır. Gerek görüldüğü takdirde, anlaşmamızın sona ermesini takiben daha detaylı açıklama yapılabilir.

Konunun kamuoyuna duyurulması dileği ile…" 

Saygılarımızla, 

Banvit Basketbol Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu

Bandırma Kırmızı Basketbol Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu

 

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Banvitten resmi açıklama geldi Sponsorluktan çekilme kararı...

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