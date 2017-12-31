Banvit'ten rahat galibiyet

Karşılaşmaya Rautins, Kulig'in sayılarıyla başlayan Banvit, 5. dakikayı 13-9 önde geçti. Taylor, Thomas ve Kulig ile sayılar bulmaya devam eden Banvit, ilk çeyreği 21-17 üstün tamamladı.
İkinci periyoda da iyi başlayan Banvit, Rautins ve Caloiaro ile sayılar bulurken, Gaziantep Basketbol, Murat Göktaş ve Carter ile aradaki farkı kapatmayı başardı ve ilk yarı 42-42 eşitlikle sonuçlandı.
Üçüncü çeyrekte Vidmar, Caloiaro ve Rıdvan Öncel ile sayılar bulan ev sahibine karşılık vermekte zorlanan Gaziantep Basketbol, periyodu 64-52 geride kapattı.
Final periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Banvit, Rautins'in isabetli dış atışlarıyla maçı 10 sayı farkla 86-76 kazandı.
Maçın en skorer oyuncusu 25 sayıyla Gaziantep Basketbol'dan Robert Carter olurken, Banvit'te Andy Rautins 19 sayı üretti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Banvit: 86 - Gaziantep Basketbol: 76
Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Polat Parlak, Ahmet Ersan Ergüler, Mehmet Serdar Ünal
Banvit: Thomas 2, Şehmus Hazer, Kulig 13, Tolga Geçim 8, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Vidmar 11, Rautins 19, Rıdvan Öncel 7, Taylor 12, Caloiaro 12, Ragıp Berke Atar 2
Gaziantep Basketbol: Armand 1, Rudd 6, Carter 25, Orhan Haciyeva, Murat Göktaş 2, Lyons 17, Balazic, Freimanis 13, Can Uğur Öğüt 9, Erol Can Çinko
3
1. Periyot: 21-17
Devre : 42-42
3. Periyot: 64-52
Beş faul alan: 39.46 Carter (Gaziantep Basketbol)