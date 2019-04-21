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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
21.04.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Banvit'ten Beşiktaş'a geçit yok

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Banvit'ten Beşiktaş'a geçit yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında Banvit evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 76-67 mağlup etti. 

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, Rıdvan Öncel, Morgan ve Shelton'un sayılarıyla 3. dakikayı 8-5 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan Samet
Geyik, Alexander ve Pressey ile farkı kapatmak için hücumda etkili olmasınakarşın Banvit Şehmus Hazer, Rıdvan Öncel ve Morgan ile pota altında etili olunca 6. dakikada fark 7 sayıya çıktı: 14-7. Siyah-beyazlı konuk ekip, Enes Berkay Taşkıran, Samet Geyik, Burak Can Yıldızlı ve Kenan Sipahi ile son iki dakikada farkı 2 sayıya indirdi. İlk periyotu Banvit 23-21 önde tamamladı.

İki takımda ikinci periyodun ilk dakikalarında potadan boş dönerken Banvit, Ragıp Berke Atar ve Tolga Geçim ile basket buldu. 17. dakikada 12-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip skoru 33-21'e taşıdı. İlk yarının bitmesine 50.6 saniye kala Beşiktaş Sompo Japan taraftarlarının kötü tezahüratı nedeniyle hakemler maçı durdurarak, iki kez anons ettirdi. Çirkin tezahürat devam edince de Beşiktaş Sompo Japan taraftarları salondan çıkartıldı. Müsabaka 15 dakika aranın ardından tekrar başlatıldı. İstanbul ekibinin sadece 4 sayı attığı bu çeyreğin ardından Banvit soyunma odasına 37-25 üstün girdi. 

Üçüncü periyoda da iyi başlayan Banvit, Rıdvan Öncel, Shelton, İsmail Cem Ulusoy ile kazandığı sayılarla 24. dakikayı 46-34 önde geçti. Beşiktaş Sompo Japan Alexsander, Kenan Sipahi ve Samet Geyik’in sayılarıyla 27. dakikada farkı 10 sayıya düşürdü: 51-41. Banvit üçüncü çeyreği de 56-48 önde bitirdi. 
Son periyoda daha istekli başlayan Beşiktaş Sompo Japan farkı kapatmak için Alexander, Erkan Veyseloğlu ile boyalı alanda başarılı olurken Banvit Ragıp Berke Atar, Morgan ve Perez ile farkın kapanmasına izin vermedi. Banvit karşılaşmadan 76-67 galip ayrıldı. 

Banvit'te Tolga Geçim 14, Morgan ve Ragıp Berke Atar 12'şer, Rıdvan Öncel ve Shelton da 11'er sayıyla oynarken Beşiktaş Sompo Japan'da ise Alexander 26, Samet Geyik 16 sayı üretti. 

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin 

Banvit: Perez 9, İsmail Cem Ulusoy 5, Tolga Geçim 14, Morgan 12, Rıdvan Öncel 11, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Şehmus Hazer 2, Shelton 11, Ragıp Berke Atar 12 

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 2, Erkan Veyseloğlu 4, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran 6, Samet Geyik 16, Alexander 26, Dusan Cantekin, Burak Can Yıldızlı 4, Gibson 5, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 4 

1. Periyot: 23-21 

Devre: 37-25 

3. Periyot: 56-48 

5 Faulle çıkan: 59.47 Erkan Veyseloğlu (Beşiktaş Sompo Japan) 

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