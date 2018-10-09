Banvit'in konuğu MHP Riesen
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Almanya'nın MHP Riesen takımını konuk edecek.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Banvit, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Almanya temsilcisi MHP Riesen'i ağırlayacak.
Kara Ali Acar Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, basketbolseverler ücretsiz takip edebilecek.
Turuncu yeşilliler, bu önemli maçı taraftarının desteğiyle kazanıp, Avrupa'da sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek final oynama başarısı gösteren Banvit, Avrupa'da bugüne kadar çıktığı 177 maçta, 101 galibiyet, 75 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
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