Banvit'in hedefi, en iyisi!

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, lige bu sezon istedikleri gibi bir başlangıç yapamadıkları belirterek, şunları kaydetti:

“Özellikle evimizde yakın farklarla kaybettiğimiz karşılaşmalar hepimizi çok üzmüştü. Yeni kurulan bir takım olma dezavantajını yaşamış ve yeni oyuncularımız geçen sezonki başarıların baskısını hissederek gerçek performanslarını sergileyememişti. Son iki haftadır Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi'nde istediğimiz ve buna mukabil arzuladığımız mücadeleyi görmeye başladık. Şu anda ligimizde averajla yedinci sırada bulunmakla beraber henüz ilk devre sonunda play-off ve dolayısıyla Türkiye Kupası'na katılma hakkını kazanamamış durumdayız. Devre sonuna kadar oynayacağımız üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp, ilk yarıyı olabilecek en üst noktada bitirmeyi arzuluyoruz.”

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çok dengeli bir grupta bulunduklarını belirten Kılıç, Yunanistan ekibi AEK ile 10 Ocak'ta oynayacakları karşılaşmanın gruptan çıkmayı

garantilemek adına çok önemli olduğunu vurguladı.



Özkan Kılıç, şöyle konuştu:

"Amacımız, önce bu zorlu grupta ilk dört arasına girmeyi başarmak. Sonrasında ise eleme karşılaşmalarında olası eşleşmelerde avantaj sağlamak adına grubu en üst sırada bitirmek olacaktır. Geçen sezon yer aldığımız Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'ine ikinci kez üst üste katılma isteğimiz ve hayalimiz ise her zaman aklımızın bir köşesinde yer alacaktır."



Şu an için takıma transfer düşünmediklerini anlatan Kılıç, kendileri için en büyük takviyenin genç oyunculara sahada yer almaları için katkı vermek olacağını sözlerine ekledi.