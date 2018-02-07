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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Banvit yenilgiye rağmen bir üst tura yükseldi
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Basketbol
07.02.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Banvit yenilgiye rağmen bir üst tura yükseldi

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FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 14’üncü hafta karşılaşmasında evinde Fransa temsilcisi SIG Strasbourg ile karşılaşan Banvit sahadan 80-63’lük skor ile mağlup ayrıldı.

İlk ataktan konuk ekibin boş dönmesinin ardından Banvit, perdeyi açan basketi dış atıştan Caloiaronun elinden buldu. Ardından Banvitin hücumlardan eli boş dönmesini değerlendiren konuk Strasbourg üst üste basketler buldu. Karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken, Rıdvan dış atışla skora eşitliği getirdi: 12-12. Ancak akabinde hücumda verimsiz bir görüntü çizen Banvit, son 2 dakikaya 10 sayı geride girdi: 14-24. Karşılıklı basketlerin görülmesinin ardından konuk ekip ilk çeyreği 29-20 önde kapadı.

İkinci periyoda hızlı başlayan Banvit, Vidmar ve Caloiaro ile sayılar üretti. Top kayıplarının öne çıktığı bu bölümde Bilan, Atkins ve Randolph skorer kimlikleriyle takımlarını omuzlayan isimler olurken farkı da açmaya başladı. Banvit’te Taylor ve Tolga’nın da sayıları yeterli olmadı ve soyunma odasına konuk ekip 46-31’lik skor avantajıyla girdi.

Dönüşte sert savunma ile maça yeniden başlayan Banvit, Taylor ve Vidmar’ın basketleri sonrasında aradaki farkı 9’a kadar düşürdü. Molanın alan konuk ekip, daha sonra maça yeniden ağırlığını koyarken, Banvit de Caloiaro’nun basketleriyle direndi. Periyodun bitimine 5 dakika kala Caloiaro’nun dış atış basketiyle fark yeniden 10’a inerken, kalan bölümde karşılıklı sayılar görüldü ve kader çeyreğine Banvit, 57-47 geride başladı.

Final periyodunda rakibin hücum etkinliğini önlemekte zorlanan Banvit, süreyi de iyi kullanamayınca fark da açıldı. Bitime 8 dakika kala Wright, Inglis ve Bost’un basketleri ile konuk ekip farkı yeniden 17 sayıya çekti. İlerleyen dakikalarda da pota altında çoğalanve dış atışları da üst üste baskete çeviren Fransız temsilcisi, farkı da iyice yükseltti ve parkeden de 80-63 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından SIG Strasbourg ile Banvit, gruplarını 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile tamamladı. Ancak iki takımın karşılaştığı her iki maçı da kazanan taraf Fransız temsilcisi oldu ve averajla gruptan lider çıktı. Banvit ise 2’nci sırada gruptan çıkmayı başardı.

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Marius Ciulin (Romanya) (x), Alkesandar Mlojevic (Makedonya) (x), Vilius Maciulaitis (Litvanya) (xx)

BANVİT: Thomas 2 (xxx), Şehmuz(x), Kulig 5 (xx), Tolga 2 (xx),Vidmar 13 (xxx), Andy Rautins 2 (xx), Rıdvan 5 (xx), Taylor 20 (xxx), Caloiaro 14 (xxx)

SIG STRASBOURG: İnglis 13 (xxx), Bost 12 (xxxx), Randolph 3 (xxx), Wright 10 (xx), Atkins 11 (xxx), Logan 14 (xxx), Bilan 14 (xx), Beyhurst (xx) Cortale 3 (xx)

1’İNCİ PERİYOT: 20-29

İLK YARI: 31-46

3’ÜNCÜ PERİYOT: 47-57

MAÇ SONUCU : 63-80

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