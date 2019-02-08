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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.02.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Banvit ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

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Banvit ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın Play-Off turundaki rakipleri belli oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımın yer aldığı turun kura çekimi, İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan Türk temsilcilerinden Banvit, Almanya'nın Brose Bamberg, Beşiktaş Sompo Japan ise Fransız temsilcisi Nanterre 92 ile eşleşti.

Banvit, turu geçmesi halinde çeyrek finalde PAOK-AEK eşleşmesinin galibiyle, siyah-beyazlılar ise Le Mans-Virtus Bologna eşleşmesinde tur atlayan ekiple karşılaşacak.

Play-off'ta son 16 takımın mücadele edeceği turda ilk maçlar 5-6 Mart, rövanşlar ise 12-13 Mart'ta yapılacak. Çeyrek final müsabakaları ise 26-27 Mart ve 2-3 Nisan'da oynanacak.

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