Banvit ve Beşiktaş güldü!

Toplam 4 grupta 32 takımın yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelelerinde 4 Türk temsilcisinde 2'si sahadan galibiyetle ayrılırken, 2'si ise yenildi.
A Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında EWE Baskets'e 96-82, B Grubu'nda Gaziantep Basketbol, konuk ettiği son şampiyon İspanyol Iberostar Tenerife'ye 87-74 yenildi. C Grubu'nda Banvit, Yunanistan'da AEK'yi 74-70, D Grubu'ndaki Beşiktaş Sompo Japan da konuk ettiği Polonya ekibi Stelmet Zielona'yı 65-60 mağlup etti.
Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka'nın ilk yenilgilerini aldığı ve gruplarında dördüncü sırada yer aldığı organizasyonda D Grubu'nda liderliğe yükselen Beşiktaş Sompo Japan ile C Grubu'nda beşinci durumda bulunan Banvit ise üst üste ikinci galibiyetlerine ulaştı.
Türk temsilcilerinden Beşiktaş Sompo Japan gruptaki 4. maçında 31 Ekim Salı günü Çekya'dan CEZ Nymburk'u, Pınar Karşıyaka ise İsrail ekibi Hapoel Holon'u konuk edecek.
Gaziantep Basketbol'un Litvanya'da Neptunas'a konuk olacağı 1 Kasım Çarşamba günü Banvit ise Almanya'dan Medi Bayreuth'u ağırlayacak.
- Puan durumu
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 haftanın ardından puan durumları şöyle:
- A Grubu
Sıra Takım O G M A Y P
1. Monaco 3 3 0 264 182 6
2. EWE Baskets 3 2 1 265 247 5
3. Murcia 3 2 1 224 221 5
4. Pınar Karşıyaka 3 2 1 260 261 5
5. Dinamo Sassari 3 1 2 246 249 4
6. Enisey 3 1 2 224 243 4
7. Juventus Utena 3 1 2 202 249 4
8. Hapoel Holon 3 0 3 201 234 3
- B Grubu
Sıra Takım O G M A Y P
1. MHP Riesen 3 2 1 270 235 5
2. Iberostar Tenerife 3 2 1 241 219 5
3. Neptunas 3 2 1 245 248 5
4. Gaziantep Basketbol 3 2 1 241 246 5
5. Ventspils 3 2 1 231 236 5
6. Elan Chalon 3 1 2 217 208 4
7. PAOK 3 1 2 215 246 4
8. SikeliArchivi Capo d'Orlando 3 0 3 190 212 3
- C Grubu
Sıra Takım O G M A Y P
1. Medi Bayreuth 3 3 0 268 236 6
2. Umana Reyer 3 2 1 290 275 5
3. SIG Strasbourg 3 2 1 240 225 5
4. Movistar Estudiantes 3 2 1 239 224 5
5. Banvit 3 2 1 262 261 5
6. AEK 3 1 2 252 262 4
7. Petrol Olimpija 3 0 3 229 260 3
8. Rosa Radom 3 0 3 218 255 3
- D Grubu
Sıra Takım O G M A Y P
1. Beşiktaş Sompo Japan 3 2 1 222 195 5
2. CEZ Nymburk 3 2 1 260 238 5
3. Nanterre 3 2 1 232 223 5
4. Sidigas Avellino 3 2 1 233 226 5
5. Aris 3 2 1 210 225 5
6. Stelmet Zielona 3 1 2 197 204 4
7. Oostende 3 1 2 180 209 4
8. Telekom Baskets 3 0 3 222 236 3