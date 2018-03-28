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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.03.2018 - 23:47, Son Güncelleme:

Banvit tur şansını zora soktu

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Banvit tur şansını zora soktu

FIBA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Kara Ali Spor Salonu’nda Fransız temsilcisi AS Monaco ile karşılaşan Banvit,  zorlu geçen karşılaşmadan 77-85 mağlubiyetle ayrıldı. Bir hafta sonra Fransa’da oynanacak maç için tur şansını zora soktu.

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Saverio Lanzarini (xxx), Lorenzo Baldini  (xxx), Luis Castillo (xxx)
BANVİT: Thomas 10 (xxx), Şehmuz (xx),  Kulig 4 (xxx), Tolga x, Erkin x, Vidmar 13 (xxx), Rautıins 17 (xxx), Rıdvan 6 (xx), Taylor 16 (xxx) ,Caloiaro 11 (xxx) AS MONACO: Cooper 13 (xxx), Craft 2 (xx) ,Lacombe 2 (x), Rudez 7 (xxx), Gladyr 2 (x), Kikanovic 20 (xxx), Joseph x, Robinson 18 (xxx), Evans 15 (xxx), Traore 6 (xx) 1'İNCİ PERİYOT: 22-22
DEVRE:  41-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-64
5 FAUL İLE ÇIKAN: 37.18 Rautins (Banvit)

Karşılaşmanın ilk dakikalarında hücumlarından boş dönen Banvit, oyun kurmakta zorlandı. İlk 5 dakika konuk ekibin 8-11'lik üstünlüğü ile geçilirken, Caloiaro'nun dış atış isabeti skoru dengeledi. İlk periyotta geride kalan bölümler karşılıklı basketlerle geçilirken, Evans'ın çeyrek biterken attığı 3 sayı ile bu bölüm 21-21'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci periyotta Rudez'in dış atış isabetiyle öne geçen Fransa temsilcisi, sert savunmasıyla Banvit'e hücumda zor anlar yaşattı. Rudez ve Evans'ın üst üste bulduğu sayılarla AS Monaco 23-31'lik skor avantajını yakaladı. Maçın 14'üncü dakikasında Banvit skoru 31-33'e çekse de son devrenin bitimine son 5 dakika kala konuk ekip Robinson'un basketiyle 33-38'lik skor avantajını korudu. Hücumlarında zorlanan Banvit, sayı üretmekte güçlük çekince soyunma odasına da 41-47 önde giren taraf AS Monaco oldu.

Üçüncü periyodun ilk dakikalarında her iki ekip de sayı üretmekte zorlandı. İkinci yarının ilk basketi 23'üncü dakikada Kikanovic'ten gelirken, Vidmar da cevap verdi. Hızlı ve sert oynanmaya başlayan oyunda 25'inci dakika konuk ekibin 46-51'lik üstünlüğü ile geçildi. Periyodun sonlarına doğru sayı üretemeyen Banvit, kader çeyreğine ise 55-64 geriden başladı.

Final periyodu konuk ekipten Gladyr'ın basketiyle başlarken, Rudez'in basketiyle 32'nci dakikada fark 13 sayıya kadar çıktı: 55-68. Taylor ve Rautins'in etkili oyunu sonrasında seyirci desteğini de arkasına alan Banvit, farkı 5 sayıya kadar indirdi: 63-68. Son anlara doğru Rautins'in basketiyle bir ara durumu 69-72 yapan Banvit, konuk ekibin hücumlarını durduramayınca parkeden 77-85 mağlup ayrıldı.

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