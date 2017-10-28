Banvit son saniyede güldü! Trabzonspor'u...

SALON: Kara Ali Acar

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xxx), Halil Baldemir (xxx), Kerem Baki (xxx)

BANVİT: Thomas 7 (xxx) ,Kulig 10 (xxx) ,Tolga 14 (xxx) ,Can 7 (xxx), Metehan (xx) ,Vidmar 8 (xxx), Rautins 8 (xxx), Taylor 18 (xxx) ,Caloıaro 3 (xxx)

TRABZONSPOR: Burak (x), Heslip 12 (xxx), Vasiliauskas 8 (xxx), Deniz 8 (xxx) ,Harrıs 7 (xxx), Eldridge 17 (xxx), Alper (xx) ,Obekpa 8 (xxx), Green 12 (xxx) ,Ozan (x)

1.PERİYOT: 21-22

DEVRE: 46-37

3. PERİYOT: 65-56

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4'üncü hafta maçında Banvit, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Maçın ilk bölümlerinde her iki takımda hücumlarında skorer bir görüntü çizerken skor da sık sık el değiştirdi. Konuk ekip, Banvit'ten Taylor'ın basketine rağmen ilk çeyreği 21-22 ödne bitirdi. İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Banvit bu bölümde Can ile etkili olurken, ayrıca ev sahibi ekip Vidmar ve Tolga'dan da önemli skor katkısı aldı. İlk yarının skorunu da Taylor'ın son saniyede turnikeden attığı basket belirledi ve Banvit soyunma odasına 46-37 önde girdi.

SON SANİYEDE KAZANDI

İkinci yarının başında ilk basket yine Taylor'dan geldi. Konuk ekip Vasiliauskas ve Eldrige ile cevap verdi. Periyodun son dakikalarında Banvit, yine hücumki üstünlüğünü korudu ve kader çeyreğine 65-56'lık skor avantajıyla girdi. Final peroyidunun ilk basketi ise konuk ekipten Eldridge'ten geldi. Banvit'in sık sık top kayıpları yaptığı bu bölümde konuk ekip önce Green, ardından Eldridge'in basketleriyle farkı da azaltırken, bitime 1 dakika 24 saniye kala skoru 72-72'ye eşitledi. Heyecan fırtınasında geçen son bölümde ise bitime 10 saniye kala hücum yapan Banvit, Tolga'nın 3 sayılık basketiyle maçı 75-72 kazandı. Maç sonu taraftarlar Tolga Geçim ve takıma büyük sevgi gösterisinde bulundu.