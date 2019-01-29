Banvit, Polonya deplasmanında!
Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13. hafta maçında Banvit, yarın Polonya temsilcisi Anwil'e konuk olacak.
Mistrzow Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı daha önce garantileyen turuncu-yeşilliler, deplasmanda Anwil'i mağlup ederek grupta ikinci sırayı garantilemek istiyor.
Banvit, grupta geride kalan 12 maçta 8 galibiyet elde etti. İki takım arasında grubun 6. haftasında oynanan mücadeleyi Banvit, sahasında 75-68 kazanmıştı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle