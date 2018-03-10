Banvit farkını Yeşilgiresun'a gösterdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Basketbol HaberleriBanvit farkını Yeşilgiresun'a gösterdi
Basketbol Banvit farkını Yeşilgiresun'a gösterdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Cedi Osman sakatlandı

Basketbol
DHA
10.03.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

Banvit farkını Yeşilgiresun'a gösterdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Banvit farkını Yeşilgiresun'a gösterdi

Fransa’da 4 gün önce oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi’nden zaferle dönen Banvit, moralli çıktığı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 20’inci hafta karşılaşmasında baştan sona üstün oyunuyla Yeşilgiresun Belediyespor’u 104-80 yendi ve ligdeki 12'nci galibiyetini aldı.

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Özlem Yalman (xxx), Ali Şakacı (xxx), Ahmet Tatlıcı (xxx)
BANVİT: Thomas 11(xxx), Şehmuz 10 (xxx), Kulig 11 (xxx), Tolga 10 (xxx), Erkin 9 (xxx), Vidmar 4 (xxx), Rautins 11 (xxx) , Rıdvan 11 (xxx), Taylor 5 (xxx), Caloiaro 21 (xxx), Ragıp 1 (xx)
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: James 7 (xxx), Boynton Jr. 10 (xxx), Buford 5 (xx), Leon Harun 6 (xx), Enes 10 (xxx), Dusan 5 (xx), Dragicevic 14 (xxx), Williams 4 (xx), Jefferson 13 (xxx), Erkan 6 (xxx)
1. PERİYOT:31-23
DEVRE: 62-34
3. PERİYOT: 84-56
5 FAUL : Leon Harun Apaydın (Dk. 39) (Yeşilgiresun Belediyespor)

Maçın ilk 5 dakikasında Banvit, Vidmar, Thomas ve Caloiaro'nun basketleriyle skor üretirken konuk ekip ise Jefferson, Dragicevic ve Enes'in sayılarıyla ev sahibi ekibe cevap verdi. Bu bölüm 14-12 Banvit'in üstünlüğü ile geçilirken, daha sonra oyun hakimiyetini ele geçiren Bandırma ekibi ilk çeyreği 31-23 önde kapadı.
İkinci çeyreğe hızlı hücum sonrası Kulig'in 3 sayılık basketiyle başlayan Banvit, aradaki farkı daha da açmaya başladı. Savunmada da ritim bulan Banvit, Şehmuz ve Erkin'in basketleri sonrasında da devrenin bitimine 5 dakika kala 20 sayılık farkı yakaladı: 49-29. Devrenin son 2 dakikasında pota altı savunmasında Vidmar, hücumda ise Caloiaro'nın dış atışlarıyla etkili olan Bandırma ekibi, soyunma odasına 62-34 üstün girdi.
Aradaki sayı farkının getirdiği rahatlıkla ikinci yarıya başlayan Banvit'e karşı bu kez Yeşilgiresun Belediyespor, üst üste basketler bularak 8-0'lık seri yakaladı: 62-42. Bandırma ekibi mola alırken, dönüşte Tolga'nın dış atış isabetiyle kendine geldi. 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Banvit, aradaki farkın kapanmasına izin vermezken final çeyreğine de 84-56 önde başladı.
Dördüncü periyotta Banvit, önce Thomas akabinde ise Rautins'in basketleriyle hücumdaki ritmini sürdürdü. Banvit, bu dakikadan sonra Tolga, Ragıp, Rıdvan, Erkin ve Şehmus gibi genç Türk oyuncularına yer verdi ve periyodun sonuna kadar da 5 Türk oyuncusuyla mücadele eden Banvit seyirciler tarafından coşkuyla alkışlandı. Bitime 5 dakika kala maçı 92-63 önde götüren Bandırma ekibinde, önce Şehmuz ardından Tolga dış ve faul atışlarını skora çevirdi ve parkeden Banvit 104-80 galip ayrıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

10 soruda Türk Futbolu: Fenerbahçe’nin eli hâlâ direksiyonda

Stat turundan 1 yılda 9 milyon TL gelecek

Galatasaray’ın kefili UEFA

Ey kulüpler kahramanlar sizi bekliyor