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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
27.04.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Banvit farka koştu!

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Banvit farka koştu!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Banvit, konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 94-52 yendi.

Karşılaşmaya Morgan, Şehmus Hazer ve Tolga Geçim'in basketleriyle başlayan etkili başlayan Banvit karşısında hızlı hücumlardan Mehmet Meriç, Bora Hun Paçun, Alp Karahan ve Tevfik Akdamar ile sayılar bulan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 7. dakikayı 15-13 önde geçti. Periyodun son dakikalarını yerli oyuncularıyla tamamlayan Banvit, 8-0'lık seri yakalayarak ilk çeyreği 25-19 üstün bitirdi. 

İkinci periyotta tam saha baskı uygulayan Banvit, hücumdaki ritmini artırıp rakibin top kayıplarını da iyi değerlendirerek 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 37-24. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında parkede gençlere daha fazla süre tanıyan Banvit, dış atışlarda başarılı olunca soyunma odasına 23 sayı farkla 51-28 galip durumda gitti. 

Üçüncü periyoda hem hücumda hem savunmada etkili başlayan ev sahibi ekip, peş peşe top kayıpları yapan Sakarya temsilcisi karşısında Tolga Geçim, Morgan ve İsmail Cem Ulusoy'un sayılarıyla 25. dakikayı 60-36 önde geçerken, son çeyreğe de 37 sayı farkla 77-40 üstün girdi. 

Üstün oyununu son periyoda da taşıyan Banvit, müsabakayı 42 sayı farkla 94-52 kazandı. 

Banvit'te Metehan Akyel 15, İsmail Cem Ulusoy ve Morgan 13'er sayı ile oynadı. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da ise Alp Karahan 13, Tevfik Akdamar 12 sayı kaydetti.

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