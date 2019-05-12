Banvit evinde mağlup!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBanvit evinde mağlup!
GeriBasketbol Banvit evinde mağlup!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
12.05.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Banvit evinde mağlup!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Banvit evinde mağlup!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 30'uncu hafta maçında Banvit BK, Bandırma'da konuk ettiği Türk Telekom'a 83-96 mağlup oldu ve normal sezonu 8'inci sırada tamamlayarak Play-Off'lara kaldı.

Banvit karşılaşmaya Alex Perez, Rıdvan Öncel, Tolga Geçim, D.J. Shelton ve Jordan Morgan beşi ile başladı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip Türk Telekom oldu. Banvit hücumda Alex Perez ve Jordan Morgan ile sayılar bulsa da ilk çeyreği 18-31 geride geçti.

Beşiktaş, TOFAŞı Alexander ve Gibsonla geçti
Beşiktaş, TOFAŞ'ı Alexander ve Gibson'la geçti!

İkinci çeyreğe iyi başlayan taraf bu kez Banvit BK oldu. Hücumda D.J. Shelton, Jordan Morgan ve Alex Perez ile sayılar üreten Turuncu - Yeşilliler 15'inci dakikada skoru 34-40'a getirdi. Kalan bölümde hücumda ve savunmada daha organize olan takım Banvit olsa da soyunma odasına 48-54 geride gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf yine Banvit oldu. Banvit hücumda Rıdvan Öncel ve Jordan Morgan ile sayılar bulunca 25'inci dakikada skoru 64-64'e getirdi. Kalan bölümde hücumda daha aktif oynayan Banvit olsa da final çeyreğine 72-74 geride girdi.

Final çeyreğine iyi başlayan taraf konuk ekip Türk Telekom oldu. Hücumda Joshua Landersberg ve Terrance Orlando ile sayılar üretirken Banvit Alex Perez ve Jordan Morgan ile cevap verse de 35'inci dakikayı 77-88 geride geçti. Kalan bölümde istediği oyunu oynayamayan Turuncu-Yeşilliler karşılaşmadan da 83-96 mağlubiyetle ayrıldı.

Banvit evinde mağlup

Karşılaşma öncesinde dün İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Gençler Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes'i 91-67 mağlup ederek kupayı kaldıran Banvit BK Gelişim Takımı, salonda zafer turu attı.

''Şampiyon Banvit BK'' tezahüratları eşliğinde tüm taraftarların ayakta alkışladığı Banvit BK'nın Gençleri, Bandırma Vefa Tribünü'nün önünde zafer pozu vererek kupayı taraftarlar ile paylaştılar.

NBA'de gecenin en güzel 3 hareketiNBA'de Golden State - Houston Rockets arasında oynanan play-off serinin 6. maçına damga vuran en güzel hareketlerle karşınızdayız...
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Brighton Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk mücadelesi!

Banvit evinde mağlup!

Beşiktaş, TOFAŞ'ı Alexander ve Gibson'la geçti!

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde gergin anlar!