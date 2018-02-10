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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Banvit evinde Büyükçekmece'ye teslim
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Basketbol
DHA
10.02.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

Banvit evinde Büyükçekmece'ye teslim

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Banvit, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 18’inci hafta karşılaşmasında Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu’nda karşılaştığı Demir İnşaat Büyükçekmece'ye normal süresi 77-77 biten maçta 84-89 yenildi ve 6 maç sonra ilk mağlubiyetini aldı.

SALON: Kara Ali Acar
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Ziya Özorhon (xx), Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu (xx)
BANVİT: Thomas 3 (xx), Kulig 20 (xxx), Tolga 4 (xx), Can 14 (xxx), Vidmar 6 (xxx), Rautins 3 (xx), Rıdvan 3 (xx), Taylor 17 (xxx), Caloiaro14 (xxx)
DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Wright 19 (xxx), Oğulcan (x), Kairys 14 (xxx), Simson 4 (xx), Burak 3 (xx), Melih 2 (xx), Walker 15 (xxx), İlkhan 10 (xxx), Stojanovski 20 (xxx), Merthan 2 (xx)
1.PERİYOT: 14-20
DEVRE: 32-34
3.PERİYOT: 56-61
NORMAL SÜRE: 75-75
5 FAUL: Rautins (Banvit) (Dk.42.15), Kulig (Banvit) (Dk. 42.59)

Maçın ilk 5 dakikasında Demir İnşaat Büyükçekmece özellikle Wright'ın basketleriyle etkili olurken, bu bölümü 4-8 önde geçti. Banvit'te Rautins ve Caloiaro'nun çabaları sonuç vermeyince konuk ekip ilk çeyreği 14-20 üstün bitirdi. İkinci çeyreğin başında rakibini sert savunmasıyla durdurmayı başaran Banvit, devrenin bitimine son 5 dakika kala hücumda da verimli bir görüntü çizmeye başladı. Kulig'in smaç basketi sonrası skoru 23-26'ya getiren Banvit, oyuna ortak oldu. Karşılıklı basketlerle geçilen son bölümlerin ardından konuk ekip soyunma odasına 32-34 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Banvit, Thomas'ın dış atış isabetiyle 35-34 öne geçti. Caloiaro ve Wright'ın karşılıklı basketleri sonrası maç yeniden tempo kazandı. Ancak konuk ekip özellikle Walker ve Wright'tan skor katkısı almaya devam etti ve final periyoduna 56-61 üstün başlayan taraf oldu. Dördüncü çeyrekte maçın normal süresinin bitimine 1.41 dakika kala 8 sayı geriden gelen Banvit, Kulig, Taylor ve Can'ın üst üste basketleri sonrasında bu kez 75-72 öne geçti. Son 35 saniye kala konuk ekip Walker'ın faul atışları sonrası skoru 75-75'e eşitledi ve normal süre de bu skorla eşitlikle sona erdi.
Uzatma Stojanovski ve Taylor'un karşılıklı basketleriyle başladı. Kıran kırana geçen son 3 dakikada daha etkili olan Demir İnşaat Büyükçekmece parkeden 84-89 galip ayrıldı. Demir İnşaat Büyükçekmece, ligdeki 7'nci galibiyetini alırken Banvit'in de ligdeki 6 maçlık yenilmezlik serisi bozuldu ve 7'nci mağlubiyetini aldı.

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