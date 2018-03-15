Banvit çeyrek finalde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Basketbol Haberleri Banvit çeyrek finalde
Basketbol Banvit çeyrek finalde
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Basketbol
15.03.2018 - 00:17, Son Güncelleme:

Banvit çeyrek finalde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Banvit çeyrek finalde

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fransa'nın Nanterre 92 takımını 73-64 mağlup eden Banvit, çeyrek finale yükseldi. Banvit'in, çeyrek finaldeki rakibi Fransız temsilcisi Monaco oldu.

Maça iyi başlayan Nanterre 92, Jones ve Schaffartzik'in sayılarıyla 4. dakikayı 6-2 önde geçti. Taylor ve Vidmar ile sayı üreten Banvit, 6 dakikada skoru 6-8'e getirdi. Ev sahibi ekip, ilk çeyreğin sonlarına doğru Rautins ile eşitliği sağladı (8-8). Sert savunmasını Schaffartzik ile skora yansıtan Fransız ekip, ilk çeyreği de 15-12 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 13. dakika Fransız ekibinin 20-19 üstünlüğüyle geçildi. İnvemizzi ve Jones'in sayılarına Şehmus Hazer, Kulig ve Thomas ile karşılık veren Banvit 16. dakikaya 25-24 önde girdi. Etkili oyununu Thomas,Taylor, Rautins'in sayılarıyla süsleyen Banvit, soyunma odasına 9 sayı farkla 39-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta hızlı hücumlarda etkili olan konuk ekip, Shuler ve Jones ile sayılar bulunca 24. dakikada skoru 44-38'e getirdi. Nanterre 92 takımı, boyalı alanı iyi kullanınca 28. dakikada fark 5 sayıya indi (50-45). Banvit, son çeyreğe de 55-50 önde girdi.

Banvit, final periyoduna Şehmuz Hazer ve Kulig'in sayılarıyla başladı. Müsabakanın son 5 dakikasına 62-52 önde giren ev sahibi ekip, salondan 73-64 galip ayrılarak FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Banvit'te Thomas ve Kulig 15'er sayı Rautins 11 sayı ile oynadı. Nanterre 92 takımında ise Jones 18, Schaffartzik 15 ve Wilson 10 sayı kaydetti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar 
Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Andris Aunkrogers (Letonya), Petar Obradovic (Bosna Hersek) 
Banvit: Thomas 15, Şehmus Hazer 6, Kulig 15, Erkin Şenel, Vidmar 9, Rautins 11, Rıdvan Öncel 2, Taylor 5, Caloiaro 8, Berke Atar 2 
Nanterre 92: Aminu 2, Konate 3, Shuler 8, Schaffartzik 15, İnvemizzi 2, Tchouaffe 2, Jones 18, Pansa, Wilson 10, Ducteil 4 
1. Periyot: 12-15 
Devre: 39-30 
3. Periyot: 55-50 
Beş faulle çıkan: 33.18 Şehmus Hazer (Banvit) 

IBA Şampiyonlar Ligi son 16 grubunda Fransa'nın Nanterre 92 takımını 73-64 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Banvit'in başantrenörü Sasa Filipovski, "Bu performansımızı bir sonraki turda da devam ettirmek istiyoruz." dedi. 

Filipovski, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik ettiğini belirtti. 

İyi bir galibiyet aldıklarını ifade eden Filipovski, “Nanterre 92 çok iyi bir takım, teknik şutörleri var. İki maça baktığımızda da onları çok iyi savunduk. Bu performansımızı bir sonraki turda da devam ettirmek istiyoruz. Son 8 takım arasına girmemiz iyi bir sonuç. Taraftarlarımıza da destekleri için ayrıca teşekkür ederim.” diye konuştu. 

- Nanterre 92 cephesi 

Nanterre 92 Başantrenörü Franck Le Goff ise Banvit'in karşılaşmayı hak ettiğini dile getirdi. 

Banvit'in daha iyi bir oyun ortaya koyduğunu aktaran Le Goff, "Maça iyi başladık ama devamını getiremedik. Banvit'e bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz." yorumunu yaptı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bizden bu kadar... Beşiktaş'tan Devler Ligi'ne gollü veda

Aykut Kocaman’ın derbi şifresi: Taktik Başakşehir kadro Malatya

İngilizler Rodrıgues’i izleyecek

Terim’in 19. yıl seferberliği! İşte derbi planı