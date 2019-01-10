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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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10.01.2019 - 01:45, Son Güncelleme:

Banvit başladığı gibi bitirdi

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Banvit başladığı gibi bitirdi

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. hafta karşılaşmasında Banvit, sahasında Letonya temsilcisi Ventspils'i 78-63 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 3 dakikası 9-7 konuk takımın üstünlüğüyle geçildi. Lomazs'ın 8 sayılık serisiyle Ventspils, 5 dakikayı 12-10 önde tamamladı. Banvit, 6. dakikada Perez'in katkısıyla önce beraberliği yakaladı daha sonra 13-12 öne geçti. Konuk ekip, Jakovics'in serbest atıştan kazandırdığı sayılarla ilk periyodu 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Shelton, Metehan Akyel ve Oliver ile skorda denge kurmaya çalışan ev sahibi ekip karşısında Gulbis, Jhonson ve Arledge ile pota altında ve dış atışlarda etkili olan Ventspils 14. dakikayı 5 sayı farkla 29-24 önde geçti. Devrenin sonlarına doğru Perez ve Neal ile etkili olan Banvit, farkı eritmeye başladı. Son dakikada 8-0'lık seri yakalayan Bandırma ekibi, ilk yarıda soyunma odasına 39-34 önde gitti.

İkinci devreye tutuk başlayan konuk ekip karşısında, Shelton, Perez,Moore ve Morgan ile basketler bularak 13-0'lık seri yakalayan Banvit 26.

dakikada skoru 54-36'ya getirdi. Rakibi karşısında sert savunmasını sürdüren turuncu-yeşilli ev sahibi takım, Letonya ekibine fazla sayı şansı vermedi ve üçüncü periyodu 19 sayı farkla 65-46 önde geçti.

Son periyotta iki takım da savunma direncini arttırırken Banvit'in boş toplarını değerlendiren ve 7-0'lık seri yakalayan Letonya ekibi 33. dakikada skoru 65-53'e getirdi. Tecrübeli oyuncularını ve gençleri devreye sokarak maç sonunu daha iyi oynayan Banvit, mücadeleden 78- 63 galip ayrılan taraf oldu.

Banvit'te Perez ve Morgan 14'er sayı, Moore 13 sayıyla oynarken Ventspils takımında Lomazs ve Drame 15'er sayı üretti.

FIBA Şampiyonlar Ligi - Banvit: 78 - Ventspils: 63 

Salon: Banvit Kara Ali Acar 

Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan), Radomir Vojinovic (Karadağ), Luis Castillo (İspanya) 

Banvit: Perez 14, Morgan 14, Neal 10, Shelton 8, Moore 13, İsmail Cem Ulusoy 4, Oliver 8, Tolga Geçim 3, Metehan Akyel 1, Şehmus Hazer, Ragıp Atar 3 

Ventspils: Johnson 3, Lomazs 15, Gulbis 9, Arledge 4, Zakis 4, Grinbergs, Jakovics 7, Drame 15, Beane 6 

1. Periyot: 19-21 

Devre: 39-34 

3. Periyot: 65-46 

Beş faulle çıkan 37.15 Moore (Banvit) 

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