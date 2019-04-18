Banvit Başkanı Özkan Kılıç: "Bu kulüp yaşayacaktır"

Kılıç, Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'ndaki kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, Banvit ve Bandırma Kırmızı basketbol kulüpleri adına konuşan Kılıç, Banvit AŞ'den 15 Nisan'da basına ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu itibarıyla sponsorluk desteği vermeyeceğinin duyurulduğunu hatırlattı.

Kulüplerin Banvit AŞ ile herhangi bir organik bağının bulunmadığını aktaran Kılıç, Banvit ve Bandırma Kırmızı'nın, halen kullandıkları Kara Ali Acar Spor Tesisleri dahil tüm taşınmazları ve diğer tüm unsurlarıyla ayrı birer tüzel kişilik olduklarını ifade etti.

Sponsorluktan çekilme açıklamasının ardından gerek yazılı basında gerekse internet ve sosyal medya mecralarında paylaşılan duygu yüklü destek mesajlarının kendisini ve kulübü onore ettiğini vurgulayan Kılıç, "Bu destekler, şu ana kadar yapmış olduğumuz işlerin doğruluğu konusunu bir kez daha teyit etmiştir. Basketbol ve spor camiasının duayenlerinden en küçük bireylerine kadar tanıdık tanımadık herkes telefon ve mesajla ulaşmış, desteklerini iletmişlerdir. Bu vesileyle telefonla ulaşıp desteklerini ileten, yazılı ve görsel medyada, sosyal mecralarda paylaştıklarıyla bizlere ifade edilemeyecek bir gurur yaşatan herkese şükranlarımı sunarım." diye konuştu.





- "Türk basketboluna hizmet vermeye devam edeceğiz"



Özkan Kılıç, Banvit Basketbol Kulübünün, Türk basketboluna hizmet vermeye devam edeceğini anlatarak, "Tüm spor ve basketbol kamuoyuna, fair play ödülü sahibi sağduyulu taraftarımıza, bünyemizde bulunan 10 yaşında lisanslı sporcu çocuğumuzdan en büyüğüne ve tüm Banvit basketbol ailesine açık ve net olarak söylemek isterim ki bu kulüp yaşayacaktır. Bu kulüp üretmeye, Türk gencine yatırıma, Türk basketboluna, milli takımlara, Bandırma'ya ve ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Bandırma şehri ve vefakar taraftarıyla her zaman olduğu gibi bütünleşecek, yarışmacı olduğu tüm kulvarlarda, Türkiye ligleri ve Avrupa kupalarında üst düzey mücadele ruhuyla iddiasını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Banvit AŞ ile olan mevcut kontratın sezon sonu olan 30 Haziran'a kadar devam edeceğini söyleyen Kılıç, bu süreçte markayı ve kulübü layıkıyla temsil etmeyi sürdüreceklerine dikkati çekti.

Kontrat süresi dolmadan kulübün geleceği hakkında konuşmanın doğru olmadığını düşündüklerini aktaran Kılıç, "Kurulduğu 1994 yılından bugüne kadar oluşturduğu güçlü organizasyon ve özellikle altyapıya yaptığı ciddi yatırımlarıyla Türk basketbolunun göz bebeği haline gelen kulübümüz, Banvit AŞ olmaksızın da yoluna devam edebilecek güç, irade ve konuma sahiptir ve devam edecektir. Bu süreçte, tüm basketbol kamuoyunun oluşturduğu büyük sinerji ve tarifsiz destek kulübümüzün gücü, iradesi ve konumunun en büyük kanıtı olduğunu düşünüyor ve buna şahsım ve arkadaşlarım adına söz veriyorum." değerlendirmesini yaptı.

Basın toplantısında, sportif direktör Turgay Çataloluk ve genel menajer Turgay Zeytingöz de hazır bulundu.

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